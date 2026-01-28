Mince récolte pour nos artistes

La récolte est mince pour les artistes québécois aux prochaines nominations des prix Juno.

Outre le traditionnel album francophone, seul Arcade Fire se démarque dans une catégorie majeure.

Catherine Brisson dénonce un gala «déconnecté» de la richesse culturelle du Québec, alors que Patrick Lagacé qualifie la province de «terre inconnue» pour le reste du pays.

En revanche, la France continue de célébrer nos talents : Xavier Dolan et Théodore Pellerin décrochent tous deux des nominations aux César pour leurs rôles respectifs au grand écran.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mercredi à Lagacé le matin.