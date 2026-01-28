 Aller au contenu
Arts et spectacles
Mince récolte pour nos artistes

Prix Junos: «Un gala déconnecté de la culture québécoise»

par 98.5

0:00
3:43

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 janvier 2026 08:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Prix Junos: «Un gala déconnecté de la culture québécoise»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La récolte est mince pour les artistes québécois aux prochaines nominations des prix Juno. 

Outre le traditionnel album francophone, seul Arcade Fire se démarque dans une catégorie majeure.

Catherine Brisson dénonce un gala «déconnecté» de la richesse culturelle du Québec, alors que Patrick Lagacé qualifie la province de «terre inconnue» pour le reste du pays.

En revanche, la France continue de célébrer nos talents : Xavier Dolan et Théodore Pellerin décrochent tous deux des nominations aux César pour leurs rôles respectifs au grand écran.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mercredi à Lagacé le matin

Vous aimerez aussi

François Bellefeuille en tournée pour son spectacle Sauvage
Signé Lévesque
François Bellefeuille en tournée pour son spectacle Sauvage
0:00
5:32
Première de Simon Gouache: «Il peut dormir tranquille parce que c'est réussi»
Lagacé le matin
Première de Simon Gouache: «Il peut dormir tranquille parce que c'est réussi»
0:00
4:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Filmer l’ours polaire: les secrets et les peurs de Mario Cyr
Rattrapage
Des profondeurs de l’Arctique à la bande dessinée
Filmer l’ours polaire: les secrets et les peurs de Mario Cyr
Infrastructures: un déficit «hallucinant» qui donne le vertige
Rattrapage
Piteux état
Infrastructures: un déficit «hallucinant» qui donne le vertige
Fermeture du PEQ: des familles intégrées voient leur rêve s’effondrer
Rattrapage
Immigration au Québec
Fermeture du PEQ: des familles intégrées voient leur rêve s’effondrer
Cuba: l'humoriste Val Belzile dépeint la dure réalité humanitaire du pays
Rattrapage
Pénuries alimentaires et à l'embargo américain
Cuba: l'humoriste Val Belzile dépeint la dure réalité humanitaire du pays
Sécurité routière: pourquoi votre voiture mal déneigée est un danger public
Rattrapage
La SQ multiplie les constats d'infraction
Sécurité routière: pourquoi votre voiture mal déneigée est un danger public
Zones SAQ dans les épiceries: un modèle «inéquitable» pour les détaillants?
Rattrapage
Alimentation
Zones SAQ dans les épiceries: un modèle «inéquitable» pour les détaillants?
Mark Carney, l'homme qui «marche sur l’eau» dans les sondages
Rattrapage
Populaire, le chef libéral
Mark Carney, l'homme qui «marche sur l’eau» dans les sondages
«Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre vive ce que Marwah et moi avons vécu»
Rattrapage
Gregory Kelley de retour à l'Assemblée nationale
«Je ne souhaite pas que quelqu'un d'autre vive ce que Marwah et moi avons vécu»
Un Québécois témoin du climat de peur au Minnesota
Rattrapage
Interventions brutales d'ICE
Un Québécois témoin du climat de peur au Minnesota
«La société, tout le monde, on a laissé tomber Alexandra»
Rattrapage
Témoignage poignant d'une mère endeuillée
«La société, tout le monde, on a laissé tomber Alexandra»
Le chaos informatique d'Ottawa prive des aînés de leur pension
Rattrapage
Nouveau logiciel Cúram
Le chaos informatique d'Ottawa prive des aînés de leur pension
«C'est une machine très bien huilée qui est derrière Christine Fréchette»
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
«C'est une machine très bien huilée qui est derrière Christine Fréchette»
Marc Tanguay imite Emmanuel Macron et sa diplomatie du «for sure»
Rattrapage
Lagacé le matin
Marc Tanguay imite Emmanuel Macron et sa diplomatie du «for sure»
Spécial «du roi» | L'énigme du mercredi 28 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «du roi» | L'énigme du mercredi 28 janvier