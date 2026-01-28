Victoire spectaculaire des Canadiens

Le Tricolore en a donné à ses partisans pour leur argent, mardi soir, dans un gain de 3-2 en prolongation face aux Golden Knights de Vegas.

Jake Evans a marqué le but décisif, Cole Caufield a volé la vedette en inscrivant son 30e but de la saison tandis que le gardien Jakub Dobes a été fumant avec 32 arrêts, permettant à l'équipe de rebondir après des revers difficiles contre les Bruins et les Sabres.

Écoutez le résumé de la rencontre et les actualités sportives du jour du chroniqueur Jean-Michel Bourque, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés