Contre les Golden Knights mardi soir

Martin McGuire analyse les récents revers du Canadien de Montréal contre Buffalo et Boston, soulignant l'instabilité chronique des gardiens Dobes et Montembeault.

Malgré des arrêts spectaculaires, des buts évitables coûtent cher à l'équipe.

L'entraîneur Martin St-Louis préfère toutefois se concentrer sur l'amélioration du système de jeu défensif pour mieux protéger ses gardiens plutôt que de ne gérer que le score final.

Le défi s'annonce de taille avant la pause olympique, avec des affrontements cruciaux contre les Golden Knights et l'Avalanche du Colorado, véritables unités de mesure pour le jeu à cinq contre cinq.

