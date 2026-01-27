 Aller au contenu
Hockey
Contre les Golden Knights mardi soir

Les Canadiens devant à un calendrier corsé avant la pause olympique

par 98.5

0:00
5:13

Entendu dans

La commission

le 27 janvier 2026 12:59

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Les Canadiens devant à un calendrier corsé avant la pause olympique
Martin McGuire / Cogeco Média

Martin McGuire analyse les récents revers du Canadien de Montréal contre Buffalo et Boston, soulignant l'instabilité chronique des gardiens Dobes et Montembeault.

Malgré des arrêts spectaculaires, des buts évitables coûtent cher à l'équipe.

L'entraîneur Martin St-Louis préfère toutefois se concentrer sur l'amélioration du système de jeu défensif pour mieux protéger ses gardiens plutôt que de ne gérer que le score final. 

Le défi s'annonce de taille avant la pause olympique, avec des affrontements cruciaux contre les Golden Knights et l'Avalanche du Colorado, véritables unités de mesure pour le jeu à cinq contre cinq.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens sur Cogeco Média, mettre la table avant la rencontre mardi à La commission

