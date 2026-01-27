Gain de 3-2 contre les Golden Knights

Les Canadiens de Montréal ont encore une fois perdu une avance en troisième période, mardi, mais cette fois, ça ne leur a pas coûté de points au classement.

Un but de Jake Evans après 3:58 de jeu en prolongation a permis au Tricolore de sauver les meubles et de l'emporter 3-2 contre les Golden Knights de Las Vegas.

Les Canadiens n'avaient pas réussi à se sauver avec la victoire en début de prolongation alors qu'ils avaient une minute et 33 secondes d'avantage numérique. Peu importe, Evans, avec son sixième but de la saison, s'est assuré que le Bleu-Blanc-Rouge (29-17-7, 65 points) récolte deux points.

Phillip Danault (2e) et Cole Caufield, avec sa 30e réussite de la saison, ont inscrit les autres buts des Canadiens qui ont eu droit à une version inspirée de Jakub Dobes devant le filet, lui qui a repoussé 32 des 34 rondelles dirigées vers lui.

Les hommes de Martin St-Louis ont excellé en désavantage numérique ne concédant aucun but aux Golden Knights en trois occasions, mais ces derniers ont été tout aussi bons à quatre reprises contre l'équipe locale.

Pavel Dorofeyev (23e, 24e) a marqué les deux buts des Golden Knights (25-14-13, 63 points). Le gardien Akira Schmid a fait face à 26 tirs.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, jeudi, afin d'affronter l'Avalanche du Colorado qui portera pour l'occasion l'uniforme des Nordiques de Québec.

Les Golden Knights en avant

Les premières minutes s'avèrent plus à l'avantage des visiteurs que de l'équipe locale. Les Golden Knights prennent d'ailleurs les devants à 8:38 au terme d'un surnombre lorsque Pavel Dorofeyev déjoue Jakub Dobes d'un tir franc.

Paradoxe. Si la période se termine sur cette marque et avec un nombre de tirs (10-6) supérieur pour les Golden Knights, les joueurs de Martin St-Louis ont dominé la fin de l'engagement avec un jeu tourbillonnant en zone adverse.