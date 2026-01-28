Écoles, hôpitaux, routes...

Dans son tour d'horizon, mercredi, Patrick Lagacé déplore l'état de déliquescence des infrastructures publiques au Québec, soulignant que de nombreux établissements de santé et d'éducation tombent littéralement en ruines.

Il cite notamment l'Institut Douglas, où l'eau coule à travers les plafonds du centre de recherche, ainsi que les écoles montréalaises fermées pour des rénovations qui ne débutent jamais.

Le gouvernement de la CAQ a préféré lancer de nouveaux projets - qui sont plus payants au niveau électoral - plutôt que d'investir dans l'entretien nécessaire pour combler un déficit d'infrastructure criant.