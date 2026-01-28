 Aller au contenu
Société
Écoles, hôpitaux, routes...

Les infrastructures au Québec: «Ça tient avec de la broche, littéralement»

par 98.5

0:00
23:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 janvier 2026 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Dans son tour d'horizon, mercredi, Patrick Lagacé déplore l'état de déliquescence des infrastructures publiques au Québec, soulignant que de nombreux établissements de santé et d'éducation tombent littéralement en ruines.

Il cite notamment l'Institut Douglas, où l'eau coule à travers les plafonds du centre de recherche, ainsi que les écoles montréalaises fermées pour des rénovations qui ne débutent jamais.

Le gouvernement de la CAQ a préféré lancer de nouveaux projets - qui sont plus payants au niveau électoral - plutôt que d'investir dans l'entretien nécessaire pour combler un déficit d'infrastructure criant.

«La CAQ fait ce que les autres gouvernements ont fait. C'est-à-dire que personne ne veut dépenser des milliards pour rien. C'est plus le fun d'inaugurer de nouveaux chantiers, de faire de nouvelles autoroutes, etc. que d'entretenir ce qui doit être entretenu. C'est ça qu'on appelle un déficit d'infrastructures.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés:

  • Dette mondiale et déclin démographique;
  • Controverse entre PSPP et Mark Carney;
  • Intelligence artificielle et tricherie;
  • Tensions au Minnesota;
  • Boycottage de la Floride.

