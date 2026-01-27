 Aller au contenu
Société
Petite annonce fictive en France

Enquête: «100 hommes prêts à coucher avec une femme endormie»

Enquête: «100 hommes prêts à coucher avec une femme endormie»
Hugo Meunier / Cogeco Média

Le journaliste Hugo Meunier a vu son reportage «100 hommes prêts à coucher avec une femme endormie» connaître un retentissement spectaculaire en France, dépassant même sa portée initiale au Québec.

Ce travail d'enquête, réalisé via une petite annonce fictive, a attiré 105 hommes en seulement 48 heures, révélant une réalité troublante qui fait écho à l'affaire Pelicot.

En France, les réseaux sociaux se sont emparés du sujet, cumulant des millions de vues, alors que le pays est déjà secoué par le procès des viols de Mazan et de Dominique Pelicot.

Écoutez Hugo Meunier aborder le tout, mardi après-midi, avec Catherine Beauchamp à l'émission de Philippe Cantin.

«Je suis convaincu que si on plaçait la même annonce à Mazan la semaine prochaine, j'aurais des réponses. Je pense que le problème est beaucoup plus ancré et que j'ai peur que la sensibilisation, ce soit de grandes chambres d'écho.»

Hugo Meunier

