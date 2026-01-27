Petite annonce fictive en France

Le journaliste Hugo Meunier a vu son reportage «100 hommes prêts à coucher avec une femme endormie» connaître un retentissement spectaculaire en France, dépassant même sa portée initiale au Québec.

Ce travail d'enquête, réalisé via une petite annonce fictive, a attiré 105 hommes en seulement 48 heures, révélant une réalité troublante qui fait écho à l'affaire Pelicot.

En France, les réseaux sociaux se sont emparés du sujet, cumulant des millions de vues, alors que le pays est déjà secoué par le procès des viols de Mazan et de Dominique Pelicot.

