L’hiver ne ménage pas nos cordes vocales. Entre la prolifération des infections respiratoires virales, comme la laryngite et la sécheresse extrême de l’air ambiant, notre système vocal est mis à rude épreuve.

Le chauffage excessif dans nos maisons et nos voitures, combiné à un manque d’hydratation systémique, crée un environnement hostile pour le pharynx et le larynx.

Pour protéger sa voix, la spécialiste recommande de maintenir un taux d'humidité d'environ 40 % dans nos habitations, d'utiliser des humidificateurs locaux la nuit et, surtout, de ne pas sous-estimer l'importance de boire de l'eau, tout en limitant la caféine qui a un effet asséchant.

Pour les sportifs qui bravent le froid, le port d'un masque spécialisé peut aider à humidifier l'air inspiré et éviter les spasmes bronchiques.