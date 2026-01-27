 Aller au contenu
Société
L’hiver ne ménage pas nos cordes vocales

Pourquoi perd-on plus souvent la voix en hiver?

par 98.5

0:00
11:19

Entendu dans

La commission

le 27 janvier 2026 14:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Pourquoi perd-on plus souvent la voix en hiver?
La commission / Cogeco Média

L’hiver ne ménage pas nos cordes vocales. Entre la prolifération des infections respiratoires virales, comme la laryngite et la sécheresse extrême de l’air ambiant, notre système vocal est mis à rude épreuve.

Le chauffage excessif dans nos maisons et nos voitures, combiné à un manque d’hydratation systémique, crée un environnement hostile pour le pharynx et le larynx.

Écoutez la Dre Françoise Chagnon aborder le tout, mardi après-midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Pour protéger sa voix, la spécialiste recommande de maintenir un taux d'humidité d'environ 40 % dans nos habitations, d'utiliser des humidificateurs locaux la nuit et, surtout, de ne pas sous-estimer l'importance de boire de l'eau, tout en limitant la caféine qui a un effet asséchant.

Pour les sportifs qui bravent le froid, le port d'un masque spécialisé peut aider à humidifier l'air inspiré et éviter les spasmes bronchiques.

