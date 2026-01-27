 Aller au contenu
Politique provinciale
Le PQ et le référendum

L'instabilité politique mondiale: obstacle ou tremplin pour la souveraineté ?

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez débattent de la pertinence d'un troisième référendum sur l'indépendance du Québec, suite aux propos de Paul St-Pierre Plamondon.

Alors que le chef du PQ estime que l'instabilité mondiale n'est pas un frein, Nathalie Normandeau s'inquiète des conséquences sociales et économiques d'une telle consultation en période d'insécurité.

Luc Ferrandez, bien que souverainiste, déplore le discours «victimaire» du chef péquiste et l'appelle à définir un projet québécois constructif.

Un sondage maison révèle que 76 % des auditeurs considèrent l'instabilité actuelle comme un obstacle majeur à l'accession à l'indépendance.

Écoutez la discussion à ce sujet entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, à La commission

«Le contexte d'aujourd'hui ne sera pas le contexte après les midterms américains, ne sera pas le contexte dans quatre ans.»

Paul St-Pierre Plamondon

