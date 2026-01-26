Course à la chefferie

Selon un sondage numérique réalisé par le journal Le Soleil, les Québécois appuient plus largement la candidature de Christine Fréchette que celle de Bernard Drainville à la succession de François Legault.

Les deux candidats ont un défi important: rallier la base des partisans caquistes en se dissociant du gouvernement Legault.

