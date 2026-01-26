 Aller au contenu
Politique provinciale
Course à la chefferie

CAQ: «Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il reste de la base caquiste»

le 26 janvier 2026 13:38

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
CAQ: «Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il reste de la base caquiste»
Selon un sondage numérique réalisé par le journal Le Soleil, les Québécois appuient plus largement la candidature de Christine Fréchette que celle de Bernard Drainville à la succession de François Legault.

Les deux candidats ont un défi important: rallier la base des partisans caquistes en se dissociant du gouvernement Legault.

Écoutez Philippe J. Fournier, fondateur de l'agrégateur de sondages Qc125 et chroniqueur pour L’actualité, lundi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«Si le prochain chef de la CAQ dit publiquement: “On s'en va à la prochaine élection”, secrètement, l'objectif, ça serait juste de faire survivre le parti pour qu'il puisse retourner au pouvoir dans quelques années. L'écart est trop grand. Et là, je ne prédis pas la mort de la CAQ, mais on a rarement vu, en fait, on n'a jamais vu dans l'histoire moderne du Québec un parti revenir de l'arrière d'un creux aussi profond.»

Philippe J. Fournier

