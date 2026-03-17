Artiste international

L'identité de l'artiste visuel le plus énigmatique de la planète, Banksy, ne serait plus un secret.

Une vaste enquête journalistique menée par l'agence Reuters, qui fait actuellement grand bruit dans le monde de l'art, prétend avoir levé le voile sur celui dont les œuvres au pochoir dénoncent avec incisive la guerre, la justice et la politique.

En remontant la trace de l'artiste jusqu'en Ukraine et en fouillant dans les archives judiciaires de New York, les journalistes auraient établi une corrélation directe entre l'artiste et un certain David Jones, anciennement connu sous le nom de Robin Gunningham.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson faire le point dans ce dossier, mardi, à Lagacé le matin.