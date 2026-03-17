Un hommage déjanté

Catherine Brisson présente le nouveau projet musical de Fred St-Gelais et Dominic Faucher: Scooter Gas.

Leur dernier titre, une ode humoristique à l'icône culinaire Ricardo Larrivée, cumule déjà plus de 82 000 visionnements.

Le vidéoclip, tourné dans un IGA de Boucherville, met en vedette Ricardo lui-même s'amusant avec de la farine, ainsi qu'une apparition de Marilou.

Inspiré par la pop des années 80 et 90, le morceau s'impose comme un véritable ver d'oreille.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi, à Lagacé le matin.

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