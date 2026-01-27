Course à la CAQ

Le chroniqueur politique Jonathan Trudeau commente les premières sorties médiatiques des candidats à la succession de François Legault: Bernard Drainville et Christine Fréchette.

Il déplore un manque de substance et une trop grande prudence chez les deux prétendants, qu'il juge encore trop attachés à la ligne du parti pour se démarquer véritablement.

Écoutez son analyse des premiers pas de cette course au leadership, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.