«Protéger le cerveau des jeunes»

L’Assemblée nationale française vient d'approuver d'une proposition de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans.

Cette mesure, portée par le président Emmanuel Macron, a pour objectif de protéger le développement cérébral des adolescents et de les soustraire à l'influence des algorithmes.

Si l'intention est largement saluée, Frédéric Labelle souligne les défis colossaux liés à l'application technique d'une telle loi, notamment la vérification de l'âge et les tactiques des jeunes pour contourner les balises grâce à l'intelligence artificielle.

Écoutez la chronique des réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mardi, à Lagacé le matin.