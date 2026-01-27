 Aller au contenu
Société
«Protéger le cerveau des jeunes»

La France s'attaque aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans

par 98.5

Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle

L’Assemblée nationale française vient d'approuver d'une proposition de loi visant à interdire l’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans.

Cette mesure, portée par le président Emmanuel Macron, a pour objectif de protéger le développement cérébral des adolescents et de les soustraire à l'influence des algorithmes.

Si l'intention est largement saluée, Frédéric Labelle souligne les défis colossaux liés à l'application technique d'une telle loi, notamment la vérification de l'âge et les tactiques des jeunes pour contourner les balises grâce à l'intelligence artificielle.

