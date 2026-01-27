Le lourd bilan social des frappes policières

À Minneapolis, la tension reste vive après qu'un deuxième citoyen américain a été abattu par la police de l'immigration (ICE).

L'envoyée spéciale de Cogeco Média, Any Guillemette, rapporte que ce climat de peur a fait resurgir une «école à deux vitesses».

Alors que les élèves blancs continuent de fréquenter les classes en personne, de nombreux parents d'enfants racisés, craignant pour leur sécurité face aux patrouilles de l'ICE, privilégient l'école en ligne.

Les directions d'écoles, notamment celle de l'école Montessori visitée, dénoncent cette discrimination de fait qui isole les jeunes de couleur devant leurs écrans.

