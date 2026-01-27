Il sera remplacé par Tom Homan

Des agents fédéraux de la police de l'immigration ICE vont quitter Minneapolis dès mardi tandis que le controversé commandant du contrôle de la frontière, Greg Bovino, a été écarté par l'administration Trump.
Écoutez Patrick Lagacé commenter le changement de ton de Donald Trump entourant les opérations de la police de l'immigration (ICE) mardi dans son tour d'horizon.
«Greg Bovino est sorti du Minnesota, et là, c'est Tom Homan [le Tsar des frontières] qui arrive. Tom Homan porte un complet cravate, mais de ce que j'ai entendu de lui, le ton, les propos sur les immigrants, sur les méthodes aussi de la police de l'immigration, c'est la même chose, mais en complet cravate. On va voir si ça va calmer le jeu. Mais toujours est-il que là-bas, il y a des gens qui parlent d'une sorte de guerre civile concentrée dans un État...»
Autres sujets abordés
- L'affaire Jacques Cayer: un récidiviste de la Mauricie porte un bracelet antirapprochement pour protéger deux ex-conjointes différentes;
- Projet d'indépendance et sondages: analyse de l'enthousiasme du Parti québécois et de la fragilité de l'appui chez les jeunes électeurs;
- Retrait de François Legault: le dilemme financier du premier ministre concernant son départ et son indemnité de 300 000 $;
- Crise de l'immigration et hôtellerie: la fin du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) force des travailleurs intégrés à quitter le pays;
- Santé mentale et IA: les dangers des robots conversationnels qui, dans certains cas, aggravent l'état psychologique des utilisateurs.