Il sera remplacé par Tom Homan

Des agents fédéraux de la police de l'immigration ICE vont quitter Minneapolis dès mardi tandis que le controversé commandant du contrôle de la frontière, Greg Bovino, a été écarté par l'administration Trump.

Écoutez Patrick Lagacé commenter le changement de ton de Donald Trump entourant les opérations de la police de l'immigration (ICE) mardi dans son tour d'horizon.