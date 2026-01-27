Depuis le début 2026

 Aller au contenu
Justice et faits divers
Manawan: un cinquième féminicide en moins d'un mois au Québec?

par 98.5

Lagacé le matin

le 27 janvier 2026 06:01

Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

La Sûreté du Québec privilégie maintenant la thèse du meurtre suivi d'un suicide concernant les deux corps retrouvés dans la communauté autochtone de Manawan dimanche dernier, ce qui en ferait potentiellement le cinquième féminicide au Québec depuis le début de l'année 2026.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, faire le point dans cette affaire, mardi, à Lagacé le matin.

Les corps de Marie-Kate Ottawa, 39 ans, et de son ex-conjoint Yann Nequado, 44 ans, ont été retrouvés dans un logement, s'ajoutant à une liste déjà lourde de violences conjugales depuis le début de l'année. 

Si les circonstances sont confirmées, il s'agirait d'un cinquième féminicide en moins d'un mois dans la province.

Autres sujets abordés

  • Deux commerces incendiés à Montréal;
  • Procès de Serge Audette: un témoin clé a relaté les confidences de l'accusé concernant la disparition de Patricia Ferguson en 1996;
  • Inquiétudes entourant un récidiviste de la Mauricie, Jacques Cayer, qui porte un bracelet antirapprochement pour protéger deux ex-conjointes.

