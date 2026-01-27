Depuis le début 2026

La Sûreté du Québec privilégie maintenant la thèse du meurtre suivi d'un suicide concernant les deux corps retrouvés dans la communauté autochtone de Manawan dimanche dernier, ce qui en ferait potentiellement le cinquième féminicide au Québec depuis le début de l'année 2026.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, faire le point dans cette affaire, mardi, à Lagacé le matin.

Les corps de Marie-Kate Ottawa, 39 ans, et de son ex-conjoint Yann Nequado, 44 ans, ont été retrouvés dans un logement, s'ajoutant à une liste déjà lourde de violences conjugales depuis le début de l'année.

Si les circonstances sont confirmées, il s'agirait d'un cinquième féminicide en moins d'un mois dans la province.

