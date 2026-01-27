 Aller au contenu
Politique
Le chef du Parti québécois

Paul St-Pierre Plamondon dénonce le «mensonge colonial» du Canada

par 98.5

0:00
16:51

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 janvier 2026 07:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Paul St-Pierre Plamondon / La Presse Canadienne

Le chef du Parti Québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a profité de son passage au micro de Patrick Lagacé pour en ajouter une couche sur son discours musclé de la fin de semaine, où il a vivement critiqué la vision historique de Mark Carney concernant la bataille des Plaines d'Abraham.

Le leader souverainiste soutient que le régime canadien actuel repose sur une culture de la falsification historique visant à maintenir le Québec dans un état de subordination.

Selon lui, cette distorsion du passé a des conséquences bien réelles sur les enjeux contemporains, tels que les politiques migratoires imposées par Ottawa et la crise du logement qui en découle.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, mardi, à Lagacé le matin.

«Mon point, c'est de dire comment cette culture du mensonge, tel que Jean Chrétien nous l'a avoué pour le dernier référendum, tel que sous Trudeau, ce régime-là ne nous respecte pas dans nos choix démocratiques, et ça, ça a des conséquences concrètes...»

Paul St-Pierre Plamondon

Le chef péquiste a également réitéré l'importance pour le Québec de devenir un pays souverain, afin de ne plus être «au menu» des intérêts fédéraux, mais plutôt à la table des décisions.

Il rejette les arguments de peur liés à l'instabilité géopolitique actuelle, affirmant que la dignité nationale et le respect de la vérité historique doivent primer.

Autres sujets abordés:

  • Le Programme de l'expérience québécoise (PEQ);
  • Les relations avec les États-Unis;
  • La gestion de la santé.







