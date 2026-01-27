Le chef du Parti Québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a profité de son passage au micro de Patrick Lagacé pour en ajouter une couche sur son discours musclé de la fin de semaine, où il a vivement critiqué la vision historique de Mark Carney concernant la bataille des Plaines d'Abraham.

Le leader souverainiste soutient que le régime canadien actuel repose sur une culture de la falsification historique visant à maintenir le Québec dans un état de subordination.

Selon lui, cette distorsion du passé a des conséquences bien réelles sur les enjeux contemporains, tels que les politiques migratoires imposées par Ottawa et la crise du logement qui en découle.

Écoutez le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, mardi, à Lagacé le matin.