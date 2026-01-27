Avoir 50 ans en 2026

L'image de la cinquantaine chez les femmes subit une transformation radicale.

Dans la nouvelle série documentaire Mi-temps, disponible sur ICI TOU.TV EXTRA, Jessica Barker et Patricia Paquin explorent cette étape de vie avec humour et franchise.

On discute de l'importance de briser les stéréotypes, notant que les femmes de 50 ans sont aujourd'hui plus actives, assumées et décomplexées que les générations précédentes, abordant également la persistance des commentaires désobligeants, souvent issus d'autres femmes, concernant le style vestimentaire ou l'apparence physique passé ce cap symbolique.

