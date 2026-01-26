Course à la chefferie de la CAQ

Bernard Drainville a lancé officiellement sa candidature au poste de chef de la CAQ en fin de semaine. La course à la succession de François Legault se jouera donc entre lui et Christine Fréchette.

Le candidat est soutenu par six députés de la CAQ, trois fois moins que son adversaire.

Malgré tout, Monsieur Drainville reste confiant tout en étant conscient des défis qui l’attendent pour redresser la popularité de son parti.

Écoutez l'ex-ministre et candidat au poste de chef de la CAQ, Bernard Drainville, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Interrogé sur ce que serait son premier geste fort s’il est élu à la tête de la Coalition avenir Québec, l’ancien ministre a indiqué être encore en réflexion.