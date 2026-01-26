 Aller au contenu
Politique provinciale
Course à la chefferie de la CAQ

Bernard Drainville veut «prendre le temps de réfléchir» à ses priorités

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 janvier 2026 07:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

Bernard Drainville a lancé officiellement sa candidature au poste de chef de la CAQ en fin de semaine. La course à la succession de François Legault se jouera donc entre lui et Christine Fréchette.

Le candidat est soutenu par six députés de la CAQ, trois fois moins que son adversaire.

Malgré tout, Monsieur Drainville reste confiant tout en étant conscient des défis qui l’attendent pour redresser la popularité de son parti.

Écoutez l'ex-ministre et candidat au poste de chef de la CAQ, Bernard Drainville, lundi, au micro de Patrick Lagacé.

Interrogé sur ce que serait son premier geste fort s’il est élu à la tête de la Coalition avenir Québec, l’ancien ministre a indiqué être encore en réflexion.

«J'ai lancé ma candidature en fin de semaine et puis on va réfléchir au plan de match. Je ne vais pas commencer à inventer un programme gouvernemental sur un coin de table dans une entrevue un lundi matin.»

Bernard Drainville

Bernard Drainville est revenu sur plusieurs dossiers importants dans lesquels son gouvernement a été impliqué au cours des dernières années. Il a expliqué qu'il restait engagé pour la création d’un troisième lien interrives entre Québec et Lévis.

Au sujet de l’octroi d’une enveloppe provinciale pour faire venir les Kings de Los Angeles à Québec et de l’augmentation de salaire de 30% pour les élus à l’Assemblée nationale, il juge que le moment choisi n’était pas le bon.

En immigration, il s’oppose à l'octroi d’une clause grand-père pour accorder une voie vers la résidence permanente à toutes les personnes qui pouvaient bénéficier du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) avant qu’il ne soit fermé par le gouvernement.

Vous aimerez aussi

Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées
Lagacé le matin
Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées
0:00
13:37
Le vote à 16 ans, bonne ou mauvaise idée? «J'ai peur que ce soit le vote à papa»
Lagacé le matin
Le vote à 16 ans, bonne ou mauvaise idée? «J'ai peur que ce soit le vote à papa»
0:00
10:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Le Bonhomme Carnaval: entre traditions, innovations et neutralité politique
Rattrapage
Carnaval de Québec, du 6 au 15 février
Le Bonhomme Carnaval: entre traditions, innovations et neutralité politique
Un pharmacien de Saguenay ouvre une clinique pour patients orphelins
Rattrapage
Engorgement du système de santé
Un pharmacien de Saguenay ouvre une clinique pour patients orphelins
Le centre-ville renaît grâce au REM: «Il s'est passé quelque chose de majeur»
Rattrapage
Hausse significative de l'achalandage
Le centre-ville renaît grâce au REM: «Il s'est passé quelque chose de majeur»
Le vote à 16 ans, bonne ou mauvaise idée? «J'ai peur que ce soit le vote à papa»
Rattrapage
Proposition du PQ
Le vote à 16 ans, bonne ou mauvaise idée? «J'ai peur que ce soit le vote à papa»
Les arbres peuvent-ils vraiment exploser sous l'effet du froid ?
Rattrapage
Mythe ou réalité?
Les arbres peuvent-ils vraiment exploser sous l'effet du froid ?
Profilage racial: «Ça m'est arrivé quelques fois» -Soraya Martinez Ferrada
Rattrapage
Caméras corporelles portées par la police
Profilage racial: «Ça m'est arrivé quelques fois» -Soraya Martinez Ferrada
«Plus les menaces de Trump sont impulsives, moins ça devient sérieux»
Rattrapage
Toujours plus de tarifs
«Plus les menaces de Trump sont impulsives, moins ça devient sérieux»
Mark Carney est-il «déconnecté» de la réalité québécoise?
Rattrapage
Discours controversé sur les Plaines
Mark Carney est-il «déconnecté» de la réalité québécoise?
Minneapolis: «Les gens sont révoltés et n’achètent pas la version officielle»
Rattrapage
Le 98.5 au Minnesota
Minneapolis: «Les gens sont révoltés et n’achètent pas la version officielle»
Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées
Rattrapage
Vidéo
Succession de François Legault
Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées
Regarder13:37Patrick Lagacé
Explosion des coûts des voyages dans le Sud: «Il ne reste plus rien d'abordable»
Rattrapage
Les Canadiens boudent les États-Unis
Explosion des coûts des voyages dans le Sud: «Il ne reste plus rien d'abordable»
Jean Boulet et Benoît Charette deviennent des superministres
Rattrapage
En raison de la course à la chefferie
Jean Boulet et Benoît Charette deviennent des superministres
Barack Obama réagit au drame de Minneapolis
Rattrapage
Un autre Américain abattu par l'ICE
Barack Obama réagit au drame de Minneapolis
Spécial «du roi» | L'énigme du lundi 26 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «du roi» | L'énigme du lundi 26 janvier