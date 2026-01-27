 Aller au contenu
Hockey
Face aux Golden Knights

Jakub Dobes devant le filet: les Canadiens misent sur la constance

par 98.5

0:00
5:17

Entendu dans

Lagacé le matin

le 27 janvier 2026 05:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Jakub Dobes devant le filet: les Canadiens misent sur la constance
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal (28-17-7), qui cherchent à rebondir après deux revers consécutifs, affrontent les Golden Knights de Vegas (25-14-12) mardi soir au Centre Bell.

C’est Jakub Dobes qui défendra la cage montréalaise.

Son style est peu conventionnel et son positionnement soulève parfois des questions, mais les résultats parlent d'eux-mêmes: le Tchèque a remporté cinq de ses six derniers départs.

Avec le récent passage à vide de Samuel Montembeault, cette opportunité est cruciale pour le gardien de 6 pieds 4 pouces qui prend beaucoup de place devant son filet.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point, mardi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Le CHconnaît de graves difficultés en infériorité numérique;
  • Le Rocket s'incline;
  • Le receveur étoile Austin Mack ne sera pas de retour, tandis que le dossier de Marc-Antoine Dequoy, toujours sans contrat en janvier, commence à inquiéter;
  • Internationaux d’Australie: Carlos Alcaraz progresse, alors que la favorite Coco Gauff subit l'élimination.

Vous aimerez aussi

«Le problème de Montembeault, c'est qu'il a la confiance fragile»-Stéphane Waite
Les amateurs de sports
«Le problème de Montembeault, c'est qu'il a la confiance fragile»-Stéphane Waite
0:00
12:01
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
Radio textos
LHJMQ: «Faut tu vraiment jeter les gants pour démontrer du caractère?»
0:00
25:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Manawan: un cinquième féminicide en moins d'un mois au Québec?
Rattrapage
Depuis le début 2026
Manawan: un cinquième féminicide en moins d'un mois au Québec?
Le Bonhomme Carnaval: entre traditions, innovations et neutralité politique
Rattrapage
Carnaval de Québec, du 6 au 15 février
Le Bonhomme Carnaval: entre traditions, innovations et neutralité politique
Un pharmacien de Saguenay ouvre une clinique pour patients orphelins
Rattrapage
Engorgement du système de santé
Un pharmacien de Saguenay ouvre une clinique pour patients orphelins
Le centre-ville renaît grâce au REM: «Il s'est passé quelque chose de majeur»
Rattrapage
Hausse significative de l'achalandage
Le centre-ville renaît grâce au REM: «Il s'est passé quelque chose de majeur»
Le vote à 16 ans, bonne ou mauvaise idée? «J'ai peur que ce soit le vote à papa»
Rattrapage
Proposition du PQ
Le vote à 16 ans, bonne ou mauvaise idée? «J'ai peur que ce soit le vote à papa»
Les arbres peuvent-ils vraiment exploser sous l'effet du froid ?
Rattrapage
Mythe ou réalité?
Les arbres peuvent-ils vraiment exploser sous l'effet du froid ?
Profilage racial: «Ça m'est arrivé quelques fois» -Soraya Martinez Ferrada
Rattrapage
Caméras corporelles portées par la police
Profilage racial: «Ça m'est arrivé quelques fois» -Soraya Martinez Ferrada
«Plus les menaces de Trump sont impulsives, moins ça devient sérieux»
Rattrapage
Toujours plus de tarifs
«Plus les menaces de Trump sont impulsives, moins ça devient sérieux»
Mark Carney est-il «déconnecté» de la réalité québécoise?
Rattrapage
Discours controversé sur les Plaines
Mark Carney est-il «déconnecté» de la réalité québécoise?
Minneapolis: «Les gens sont révoltés et n’achètent pas la version officielle»
Rattrapage
Le 98.5 au Minnesota
Minneapolis: «Les gens sont révoltés et n’achètent pas la version officielle»
Bernard Drainville veut «prendre le temps de réfléchir» à ses priorités
Rattrapage
Vidéo
Course à la chefferie de la CAQ
Bernard Drainville veut «prendre le temps de réfléchir» à ses priorités
Regarder14:23Patrick Lagacé
Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées
Rattrapage
Vidéo
Succession de François Legault
Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées
Regarder13:37Patrick Lagacé
Explosion des coûts des voyages dans le Sud: «Il ne reste plus rien d'abordable»
Rattrapage
Les Canadiens boudent les États-Unis
Explosion des coûts des voyages dans le Sud: «Il ne reste plus rien d'abordable»
Jean Boulet et Benoît Charette deviennent des superministres
Rattrapage
En raison de la course à la chefferie
Jean Boulet et Benoît Charette deviennent des superministres