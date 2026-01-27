Face aux Golden Knights

Les Canadiens de Montréal (28-17-7), qui cherchent à rebondir après deux revers consécutifs, affrontent les Golden Knights de Vegas (25-14-12) mardi soir au Centre Bell.
C’est Jakub Dobes qui défendra la cage montréalaise.
Son style est peu conventionnel et son positionnement soulève parfois des questions, mais les résultats parlent d'eux-mêmes: le Tchèque a remporté cinq de ses six derniers départs.
Avec le récent passage à vide de Samuel Montembeault, cette opportunité est cruciale pour le gardien de 6 pieds 4 pouces qui prend beaucoup de place devant son filet.
Autres sujets abordés
- Le CHconnaît de graves difficultés en infériorité numérique;
- Le Rocket s'incline;
- Le receveur étoile Austin Mack ne sera pas de retour, tandis que le dossier de Marc-Antoine Dequoy, toujours sans contrat en janvier, commence à inquiéter;
- Internationaux d’Australie: Carlos Alcaraz progresse, alors que la favorite Coco Gauff subit l'élimination.