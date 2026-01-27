Face aux Golden Knights

Les Canadiens de Montréal (28-17-7), qui cherchent à rebondir après deux revers consécutifs, affrontent les Golden Knights de Vegas (25-14-12) mardi soir au Centre Bell.

C’est Jakub Dobes qui défendra la cage montréalaise.

Son style est peu conventionnel et son positionnement soulève parfois des questions, mais les résultats parlent d'eux-mêmes: le Tchèque a remporté cinq de ses six derniers départs.

Avec le récent passage à vide de Samuel Montembeault, cette opportunité est cruciale pour le gardien de 6 pieds 4 pouces qui prend beaucoup de place devant son filet.

