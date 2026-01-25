 Aller au contenu
Société
Homme tué à Minneapolis par les agents fédéraux

«À mon avis, ça va dégénérer cette affaire-là» -Frédéric Bérard

par 98.5

0:00
7:23

Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 janvier 2026 08:45

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
«À mon avis, ça va dégénérer cette affaire-là» -Frédéric Bérard
Une autre personne a été tuée par les agents fédéraux samedi, lors d'une nouvelle manifestation contre l'ICE à Minneapolis. / Caroline Brehman / La Presse canadienne

Une autre personne a été tuée par les agents fédéraux samedi, lors d'une nouvelle manifestation contre l'ICE à Minneapolis. 

Écoutez Frédéric Bérard discuter de la mort de cet infirmier de 37 ans, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque. 

«Il ne faut pas être surpris par ce qui arrive, puis je te prédis qu'il y aura d'autres morts. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'une résistance est en train de s'organiser. À mon avis, ça va se mettre à dégénérer, cette affaire-là. Parce que, très prochainement, à mon sens, il va y avoir une réplique armée. Si les gens se disent qu'ils vont se faire tirer dessus sans raison, ils vont se défendre. Il y en a qui vont tirer à partir des fenêtres.»

Frédéric Bérard

Vous aimerez aussi

Tarifs de Trump : une entreprise de Magog ouvre une usine en Ohio
Signé Lévesque
Tarifs de Trump : une entreprise de Magog ouvre une usine en Ohio
0:00
3:34
La famille de l'homme tué samedi à Minneapolis demande justice
Signé Lévesque
La famille de l'homme tué samedi à Minneapolis demande justice
0:00
3:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Le prix des aliments a augmenté de 6,2 % en un an : pourquoi?
Rattrapage
Chronique économique
Le prix des aliments a augmenté de 6,2 % en un an : pourquoi?
Les femmes progressistes et ayant du succès sont mal vues chez les MAGA
Rattrapage
Politique américaine
Les femmes progressistes et ayant du succès sont mal vues chez les MAGA
François Roberge : un 1er album pour Édouard Tremblay-Grenier
Rattrapage
Chronique culturelle
François Roberge : un 1er album pour Édouard Tremblay-Grenier
Défaite 4-3 des Canadiens face aux Bruins
Rattrapage
Samedi soir à Boston
Défaite 4-3 des Canadiens face aux Bruins
«C'était fascinant de voir comment les Européens louangent Mark Carney»
Rattrapage
Discours du premier ministre canadien à Davos
«C'était fascinant de voir comment les Européens louangent Mark Carney»
«Je veux être le candidat de ce que j'appelle "le vrai monde"»
Rattrapage
Drainville se lance pour succéder à Legault
«Je veux être le candidat de ce que j'appelle "le vrai monde"»
La famille de l'homme tué samedi à Minneapolis demande justice
Rattrapage
Roués de coup par les officiers
La famille de l'homme tué samedi à Minneapolis demande justice
Service à la clientèle téléphonique : «Il n'y a plus moyen de parler à personne»
Rattrapage
J'en reviens pas
Service à la clientèle téléphonique : «Il n'y a plus moyen de parler à personne»
«Monsieur Carney a oublié qu'il était premier ministre du Canada»
Rattrapage
Discours contre Trump à Davos
«Monsieur Carney a oublié qu'il était premier ministre du Canada»
Quelle est la fable du Roi nu?
Rattrapage
Discours de Trump à Davos comparé à ce compte
Quelle est la fable du Roi nu?
Top cinq des artistes ayant quitté un band pour une carrière solo incroyable
Rattrapage
Chronique culturelle
Top cinq des artistes ayant quitté un band pour une carrière solo incroyable
«Ça a beaucoup dérangé PSPP qui a qualifié Mark Carney de colonialiste»
Rattrapage
Discours de Carney à Québec
«Ça a beaucoup dérangé PSPP qui a qualifié Mark Carney de colonialiste»
«Quand c'est fini, on prend une femme qui a assez d'abnégation pour y aller»
Rattrapage
Fréchette ou Drainville pour remplacer Legault
«Quand c'est fini, on prend une femme qui a assez d'abnégation pour y aller»
«On n'est pas proche d'être égalitaire, il reste énormément de travail»
Rattrapage
Quatre féminicides depuis le début de l'année
«On n'est pas proche d'être égalitaire, il reste énormément de travail»