Homme tué à Minneapolis par les agents fédéraux

Une autre personne a été tuée par les agents fédéraux samedi, lors d'une nouvelle manifestation contre l'ICE à Minneapolis.
Écoutez Frédéric Bérard discuter de la mort de cet infirmier de 37 ans, dimanche, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Il ne faut pas être surpris par ce qui arrive, puis je te prédis qu'il y aura d'autres morts. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'une résistance est en train de s'organiser. À mon avis, ça va se mettre à dégénérer, cette affaire-là. Parce que, très prochainement, à mon sens, il va y avoir une réplique armée. Si les gens se disent qu'ils vont se faire tirer dessus sans raison, ils vont se défendre. Il y en a qui vont tirer à partir des fenêtres.»