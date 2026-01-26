Biz réagit au discours de Carney à Québec

Mark Carney a livré deux discours marquants au cours de la dernière semaine : l'un à Davos, qui fut largement salué, et un autre à Québec, qui fut vivement critiqué.

Dans son allocution à Québec, le premier ministre a décrit les plaines d'Abraham comme « le lieu où le Canada a commencé à faire le choix historique de privilégier l’adaptation plutôt que l’assimilation ».

Cette version romancée de l'histoire a déplu tant aux indépendantistes qu'aux fédéralistes, qui ont été nombreux à déplorer ses propos.

Écoutez Biz commenter les discours de Mark Carney à Davos et à Québec, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.