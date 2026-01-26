Biz réagit au discours de Carney à Québec

Mark Carney a livré deux discours marquants au cours de la dernière semaine : l'un à Davos, qui fut largement salué, et un autre à Québec, qui fut vivement critiqué.
Dans son allocution à Québec, le premier ministre a décrit les plaines d'Abraham comme « le lieu où le Canada a commencé à faire le choix historique de privilégier l’adaptation plutôt que l’assimilation ».
Cette version romancée de l'histoire a déplu tant aux indépendantistes qu'aux fédéralistes, qui ont été nombreux à déplorer ses propos.
Écoutez Biz commenter les discours de Mark Carney à Davos et à Québec, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«S'il veut convaincre les Québécois d'adhérer à la Fédération, Carney devra d'abord être capable de regarder l'histoire de son pays en pleine face. Le Canada a eu le courage de s'excuser pour les torts coloniaux causés aux Premières Nations. Bravo ! Bien que les préjudices soient beaucoup moindres et d'un autre ordre, il est grand temps que ce pays reconnaisse que les Canadiens français ont été colonisés par les Britanniques et que ça n'avait rien d'une partie de plaisir.»