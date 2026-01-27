Enquêtes criminelles

La multiplication des caméras de surveillance privées — qu'il s'agisse de sonnettes intelligentes ou de caméras embarquées comme celles des véhicules Tesla — révolutionne les enquêtes policières au Québec.

À Trois-Rivières, un registre innovant permet déjà à près de 800 citoyens et commerces de signaler volontairement la présence de leurs caméras à la police.

En cas de crime, un système informatique permet aux enquêteurs de localiser instantanément les images disponibles dans le secteur, facilitant ainsi l'identification de suspects ou de véhicules en fuite, même lors d'événements survenus en pleine nuit.

Écoutez Isabelle Blanchette, porte-parole de la police de Trois-Rivières, expliquer le tout, mardi, au micro de Patrick Lagacé.