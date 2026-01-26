Face à l'engorgement du système de santé et à la difficulté croissante d'obtenir un rendez-vous médical à Saguenay, Kevin Girard, pharmacien propriétaire à Chicoutimi, a décidé de passer à l'action.

Il a mis sur pied une clinique spécifiquement dédiée aux patients orphelins afin d'assurer le suivi de leur médication et d'éviter des visites inutiles à l'urgence.

Écoutez Kevin Girard, pharmacien propriétaire de deux pharmacies à Chicoutimi, au micro de Patrick Lagacé lundi.

Le professionnel de la santé prend actuellement en charge environ 500 patients sans médecin de famille. En ajustant les dosages, en prescrivant des bilans sanguins et en prolongeant les ordonnances de façon indéfinie jusqu’à la prise en charge par un médecin, il parvient à désengorger concrètement la première ligne.

Malgré un modèle d'affaires qui frôle le déficit, Kevin Girard mise sur l'élargissement prochain des compétences des pharmaciens pour pérenniser son projet.