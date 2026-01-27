Malgré des règlements plus sévères et des sanctions automatiques instaurés depuis deux ans, les bagarres dans la LHJMQ sont en hausse de 125 % depuis le 15 février 2025, date marquante de la Confrontation des quatre nations entre le Canada et les États-Unis.

C'est du moins ce que révèle le journaliste Mikaël Lalancette, dans Le Soleil, mardi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter les informations obtenues par le collègue Mikaël Lalancette, mardi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés