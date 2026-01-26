La candidate à la succession de François Legault, Christine Fréchette, nie avoir bénéficié d'informations privilégiées de la part du cabinet du premier ministre avant l'annonce de sa démission.

La ministre de l'Économie, qui doit céder son portefeuille à Jean Boulet pendant la course, a tenu à rectifier le tir concernant les rumeurs voulant qu'elle ait été avantagée.

Elle explique avoir simplement entamé une réflexion personnelle après avoir été approchée par des individus, quelques jours avant l'annonce officielle. Selon elle, son organisation rapide s'explique par l'expertise des membres de son équipe qui se sont joints à elle très récemment.

