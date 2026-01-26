 Aller au contenu
Politique provinciale
Succession de François Legault

Course à la CAQ: Christine Fréchette se défend d'avoir eu des infos privilégiées

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 26 janvier 2026 07:48

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

La candidate à la succession de François Legault, Christine Fréchette, nie avoir bénéficié d'informations privilégiées de la part du cabinet du premier ministre avant l'annonce de sa démission.

La ministre de l'Économie, qui doit céder son portefeuille à Jean Boulet pendant la course, a tenu à rectifier le tir concernant les rumeurs voulant qu'elle ait été avantagée.

Elle explique avoir simplement entamé une réflexion personnelle après avoir été approchée par des individus, quelques jours avant l'annonce officielle. Selon elle, son organisation rapide s'explique par l'expertise des membres de son équipe qui se sont joints à elle très récemment.

Écoutez la candidate à la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, faire le point lundi à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Loi 21;
  • Hausses de salaire des députés;
  • Filière batterie et Northvolt;
  • Troisième lien;
  • Immigration;
  • Déficit budgétaire;
  • Quel serait son premier geste comme première ministre?

