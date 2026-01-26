 Aller au contenu
Carnaval de Québec, du 6 au 15 février

Le Bonhomme Carnaval: entre traditions, innovations et neutralité politique

par 98.5

0:00
3:44

Le premier ministre Mark Carney (à droite) et Bonhomme Carnaval s'enlacent au début d'un forum de planification du Cabinet devant la résidence d'été du gouverneur général à la Citadelle de Québec, le jeudi 22 janvier 2026. / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

À l'aube de la 72e présentation du Carnaval de Québec, qui se tiendra du 6 au 15 février, le Bonhomme Carnaval s'est invité au micro de Patrick Lagacé.

Le Roi de la fête a présenté les nouveautés de cette année, dont une descente en rappel du Château Frontenac et des parcours de fatbike.

Il est également revenu sur l'évolution de l'événement, notamment la fin de la tradition des duchesses et la consommation d'alcool plus modérée.

Enfin, questionné sur la controverse politique impliquant Mark Carney, le Bonhomme a réaffirmé sa neutralité en rappelant qu'il accueille tout le monde sans distinction de parti.

Écoutez Bonhomme Carnaval en discussion avec Patrick Lagacé, lundi, à Lagacé le matin

«Pour venir au carnaval, pas de carte de parti: on a juste besoin d'une effigie.»

Bonhomme Carnaval

