Quand le consentement est flou

La maltraitance financière envers les aînés (65 ans et plus) est bien plus courante qu'on peut le croire, mais également plus nuancé.

La professeur Mélanie Couture explique que ce mauvais traitement commence dès que le consentement de la personne aînée n'est pas clair et qu'on entre dans une zone grise.

Elle donne des exemples comme utiliser la voiture de ses parents/grands-parents sans permission, ou bien emménager sans repartir.

Écoutez Mélanie Couture, professeure agrégée et titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l’Université de Sherbrooke se prononcer sur le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.