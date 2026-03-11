Quand le consentement est flou

La maltraitance financière envers les aînés (65 ans et plus) est bien plus courante qu'on peut le croire, mais également plus nuancé.
La professeur Mélanie Couture explique que ce mauvais traitement commence dès que le consentement de la personne aînée n'est pas clair et qu'on entre dans une zone grise.
Elle donne des exemples comme utiliser la voiture de ses parents/grands-parents sans permission, ou bien emménager sans repartir.
Écoutez Mélanie Couture, professeure agrégée et titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées de l’Université de Sherbrooke se prononcer sur le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.
«On parle des aînés, mais ça peut arriver à n'importe quel adulte aussi. C'est juste parce que les aînés, souvent, sont plus à risque, parce qu'avec les années, ils vont accumuler du patrimoine et ça fait qu'ils ont plus d'argent.»