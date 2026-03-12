Liban, résilience et nostalgie

Vingt ans après le succès planétaire de Femme Like You, Cyril Kamar, alias K. Maro, revient avec un projet ambitieux intitulé Place de Lorient.

Dans cet album au concept «rétro-futuriste», l'artiste délaisse son image de célébrité pour une posture plus engagée et confidentielle.

Il aborde sa vision critique des médias modernes et du sensationnalisme, tout en partageant son émotion face à la situation actuelle au Liban, son pays d'origine.

Un entretien intime où le producteur et chanteur réfléchit sur la résilience d'un peuple et l'évolution de sa propre carrière.

Écoutez l'auteur-compositeur d’origine libanaise Cyril Kamar (K. Maro), jeudi au micro de Patrick Lagacé.