Politique
En raison de la course à la chefferie

Jean Boulet et Benoît Charette deviennent des superministres

par 98.5

Benoît Charette et Jean Boulet héritent de nouveaux ministères. / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Un mini-remaniement ministériel s'impose en raison de la décision de Christine Fréchette et de Bernard Drainville de se lancer dans la course à la succession de François Legault.

Selon les informations obtenues par le chroniqueur politique Jonathan Trudeau, c'est Jean Boulet qui hérite du ministère de l'Économie et de l'Énergie de la candidate à la chefferie caquiste, Christine Fréchette.

M. Boulet conserverait aussi son ministère du Travail.

Benoît Charette revient à l'Environnement, ministère qui avait été cédé à Bernard Drainville, lors du dernier remaniement.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, lundi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé

  • Paul St-Pierre-Plamondon a consacré l'entièreté de son discours de clôture à répondre à Mark Carney et ses propos sur les Plaines d’Abraham.

