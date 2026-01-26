En raison de la course à la chefferie

Un mini-remaniement ministériel s'impose en raison de la décision de Christine Fréchette et de Bernard Drainville de se lancer dans la course à la succession de François Legault.
Selon les informations obtenues par le chroniqueur politique Jonathan Trudeau, c'est Jean Boulet qui hérite du ministère de l'Économie et de l'Énergie de la candidate à la chefferie caquiste, Christine Fréchette.
M. Boulet conserverait aussi son ministère du Travail.
Benoît Charette revient à l'Environnement, ministère qui avait été cédé à Bernard Drainville, lors du dernier remaniement.
Autre sujet abordé
- Paul St-Pierre-Plamondon a consacré l'entièreté de son discours de clôture à répondre à Mark Carney et ses propos sur les Plaines d’Abraham.