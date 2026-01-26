En raison de la course à la chefferie

Un mini-remaniement ministériel s'impose en raison de la décision de Christine Fréchette et de Bernard Drainville de se lancer dans la course à la succession de François Legault.

Selon les informations obtenues par le chroniqueur politique Jonathan Trudeau, c'est Jean Boulet qui hérite du ministère de l'Économie et de l'Énergie de la candidate à la chefferie caquiste, Christine Fréchette.

M. Boulet conserverait aussi son ministère du Travail.

Benoît Charette revient à l'Environnement, ministère qui avait été cédé à Bernard Drainville, lors du dernier remaniement.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, lundi, à Lagacé le matin.

Autre sujet abordé