Politique provinciale
Les pannes électriques seront rétablies sous peu

Verglas: «C'est tombé plus tard que prévu», explique Ian Lafrenière

par 98.5

le 12 mars 2026 13:01

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Verglas: «C'est tombé plus tard que prévu», explique Ian Lafrenière
Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Les équipes de la Sécurité publique sont mobilisées depuis deux jours dans des régions stratégiques que sont la Beauce ou encore le Centre-du-Québec.

Le ministre Ian Lafrenière explique que le verglas est tombé plus tard que prévu et se réjouit que la population ne soit pas sortie, ce qui permet d'agir plus rapidement par après.

En ce qui a trait aux pannes électriques, elles seront rétablies au plus tard à 23h ce jeudi, assure Ian Lafrenière.

Écoutez Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, commenter les événements au micro de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.

«J'entends les critiques ce matin, les gens disent: “Bon, est ce que vous avez été trop alarmistes?” J'ai fait 28 ans de police et souvent on m'a demandé si on était trop vite ou pas assez vite.»

Ian Lafrenière

Autre sujet abordé

  • Cinquième meurtre à Montréal depuis le début de l'année: la réaction de Ian Lafrenière.

