Les pannes électriques seront rétablies sous peu

Les équipes de la Sécurité publique sont mobilisées depuis deux jours dans des régions stratégiques que sont la Beauce ou encore le Centre-du-Québec.

Le ministre Ian Lafrenière explique que le verglas est tombé plus tard que prévu et se réjouit que la population ne soit pas sortie, ce qui permet d'agir plus rapidement par après.

En ce qui a trait aux pannes électriques, elles seront rétablies au plus tard à 23h ce jeudi, assure Ian Lafrenière.

Écoutez Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, commenter les événements au micro de Nathalie Normandeau et de Frédéric Labelle.