La chroniqueuse culturelle Catherine Brisson présente vendredi matin le film français L'inconnu de la Grande Arche, réalisé par Stéphane Demoustier.

L'œuvre relate l'histoire fascinante et méconnue derrière la construction de l'Arche de la Défense à Paris, un projet colossal lancé par François Mitterrand en 1982.

Le film met en vedette l'acteur danois Claes Bang dans le rôle de l'architecte Johan Otto von Spreckelsen, mais c'est la performance de Xavier Dolan, dans la peau d'un urbaniste, qui retient particulièrement l'attention par sa justesse et son humour.

Écoutez Catherine Brisson aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.