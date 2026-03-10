Depuis 2029

Davantage d'emplois ont été créés dans le secteur public que dans le secteur privé depuis 2019. Faut-il s'inquiéter?
Écoutez Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'IEDM, se pencher sur le sujet, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle.
«On a un méchant problème. C'est problématique parce que, très concrètement, il faut les payer, ces emplois-là. Et là, ça crée naturellement une pression sur les finances publiques. Et on voit que le Québec est à part quand on prend l'ensemble du Canada.»
Écoutez l'analyste en politique publique à l'IEDM expliquer ensuite les solutions pour résoudre ce problème.