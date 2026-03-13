Des conservateurs fédéraux proposent la nomination de Don Cherry à l’Ordre du Canada, soulignant sa popularité à Hockey Night in Canada.

Écoutez le chroniqueur Jean-François Baril discuter de la controverse entourant cette proposition, mais aussi de ses propos polémiques sur les francophones, les femmes et les immigrants, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne que, malgré son influence médiatique et son engagement envers les militaires, Cherry ne répond pas aux critères de contribution rassembleuse et positive exigés par l’Ordre du Canada, contrairement à des figures comme Richard Garneau ou Marie-Josée Turcotte.