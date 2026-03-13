À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé revient sur l'escalade des tensions au Moyen-Orient, alors que l'Iran a lancé des frappes de drones et de missiles sur plusieurs pays du Golfe.

En riposte, les forces israéliennes ont mené des frappes à grande échelle visant les infrastructures du régime iranien à Téhéran, tandis que les opérations se poursuivent au Liban contre le Hezbollah.

Le conflit a des répercussions directes sur l'économie mondiale, poussant le prix du baril de pétrole au-delà du seuil symbolique des 100 $. Patrick Lagacé souligne l'incertitude de la stratégie américaine dans ce dossier, notant que la hausse du prix de l'essence pourrait devenir un facteur politique majeur à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.

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