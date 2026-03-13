À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé revient sur l'escalade des tensions au Moyen-Orient, alors que l'Iran a lancé des frappes de drones et de missiles sur plusieurs pays du Golfe.
En riposte, les forces israéliennes ont mené des frappes à grande échelle visant les infrastructures du régime iranien à Téhéran, tandis que les opérations se poursuivent au Liban contre le Hezbollah.
Le conflit a des répercussions directes sur l'économie mondiale, poussant le prix du baril de pétrole au-delà du seuil symbolique des 100 $. Patrick Lagacé souligne l'incertitude de la stratégie américaine dans ce dossier, notant que la hausse du prix de l'essence pourrait devenir un facteur politique majeur à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.
Autres sujets traités:
- Pannes d'électricité au Québec: près de 10 000 abonnés d'Hydro-Québec sont toujours privés de courant;
- Retour au bureau forcé: le gouvernement du Québec peine à loger ses fonctionnaires à qui l'on demande de revenir trois jours par semaine;
- Investissements militaires dans le Nord: Mark Carney annonce un investissement de 32 milliards de dollars pour renforcer la présence militaire canadienne et l'indépendance du pays;
- Polémique autour de Don Cherry: une campagne conservatrice vise à lui décerner l'Ordre national du Canada;
- Retour de Julien Lacroix: le milieu de l'humour réagit avec division à l'annonce d'un nouveau spectacle produit par Juste pour rire.