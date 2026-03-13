 Aller au contenu
Société
Tour d'horizon de l'actualité

L'Iran a lancé des frappes de drones et de missiles sur plusieurs pays du Golfe

par 98.5

0:00
22:11

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 mars 2026 06:36

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson

et autres

L'Iran a lancé des frappes de drones et de missiles sur plusieurs pays du Golfe
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé revient sur l'escalade des tensions au Moyen-Orient, alors que l'Iran a lancé des frappes de drones et de missiles sur plusieurs pays du Golfe.

En riposte, les forces israéliennes ont mené des frappes à grande échelle visant les infrastructures du régime iranien à Téhéran, tandis que les opérations se poursuivent au Liban contre le Hezbollah.

Le conflit a des répercussions directes sur l'économie mondiale, poussant le prix du baril de pétrole au-delà du seuil symbolique des 100 $. Patrick Lagacé souligne l'incertitude de la stratégie américaine dans ce dossier, notant que la hausse du prix de l'essence pourrait devenir un facteur politique majeur à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Autres sujets traités:

  • Pannes d'électricité au Québec: près de 10 000 abonnés d'Hydro-Québec sont toujours privés de courant;
  • Retour au bureau forcé: le gouvernement du Québec peine à loger ses fonctionnaires à qui l'on demande de revenir trois jours par semaine;
  • Investissements militaires dans le Nord: Mark Carney annonce un investissement de 32 milliards de dollars pour renforcer la présence militaire canadienne et l'indépendance du pays;
  • Polémique autour de Don Cherry: une campagne conservatrice vise à lui décerner l'Ordre national du Canada;
  • Retour de Julien Lacroix: le milieu de l'humour réagit avec division à l'annonce d'un nouveau spectacle produit par Juste pour rire.

Vous aimerez aussi

Les meilleurs rabais: quoi surveiller dans les circulaires cette semaine?
Le Québec maintenant
Les meilleurs rabais: quoi surveiller dans les circulaires cette semaine?
0:00
6:37
Angine de Poitrine fait parler dans les bulletins de nouvelles du monde entier
Lagacé le matin
Angine de Poitrine fait parler dans les bulletins de nouvelles du monde entier
0:00
5:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Angine de Poitrine fait parler dans les bulletins de nouvelles du monde entier
Rattrapage
Le sujet le plus abordé sur Internet
Angine de Poitrine fait parler dans les bulletins de nouvelles du monde entier
Sketch viral: «J'ai travaillé deux semaines sur le Mont-Royal» -Guy Jodoin
Rattrapage
LOL: Qui rira le dernier
Sketch viral: «J'ai travaillé deux semaines sur le Mont-Royal» -Guy Jodoin
«Différent comme toi»: 10 ans de solidarité pour la Fondation Véro & Louis
Rattrapage
Nouvelle campagne
«Différent comme toi»: 10 ans de solidarité pour la Fondation Véro & Louis
Meurtre dans un dépanneur: l'image qui bouleverse Régis Labeaume
Rattrapage
La tragédie et les dommages collatéraux
Meurtre dans un dépanneur: l'image qui bouleverse Régis Labeaume
Facebook Marketplace: l'IA à la rescousse pour gérer les acheteurs fatigants
Rattrapage
«Est-ce que cet article est toujours disponible?»
Facebook Marketplace: l'IA à la rescousse pour gérer les acheteurs fatigants
«Faudra faire un blocus, un boycott, montrer notre désaccord» -Simon Delisle
Rattrapage
Retour de Julien Lacroix chez Juste pour rire
«Faudra faire un blocus, un boycott, montrer notre désaccord» -Simon Delisle
«On a déclenché quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences exactes»
Rattrapage
Guerre en Iran
«On a déclenché quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences exactes»
Don Cherry: «C'est un monsieur qui est antifrancophone» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Mérite-t-il l'Ordre du Canada?
Don Cherry: «C'est un monsieur qui est antifrancophone» -Dimitri Soudas
Flambée du diesel: «On est à presque 25% d'augmentation» -Marc Cadieux
Rattrapage
L'industrie du camionnage frappée de plein fouet
Flambée du diesel: «On est à presque 25% d'augmentation» -Marc Cadieux
Un commis de dépanneur a été poignardé à mort sur le Plateau-Mont-Royal
Rattrapage
Le suspect doit comparaître vendredi matin
Un commis de dépanneur a été poignardé à mort sur le Plateau-Mont-Royal
Christine Fréchette et Bernard Drainville présentent leurs visions du Québec
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Christine Fréchette et Bernard Drainville présentent leurs visions du Québec
Le CRTC abolit les frais: quel impact dans votre portefeuille?
Rattrapage
Forfaits cellulaires et internet
Le CRTC abolit les frais: quel impact dans votre portefeuille?
Travailleurs étrangers: annonce imminente du ministre Joël Lightbound
Rattrapage
Renouvellement des permis de travail?
Travailleurs étrangers: annonce imminente du ministre Joël Lightbound
Jake Paul: de boxeur à politicien?
Rattrapage
Influenceur et pugiliste
Jake Paul: de boxeur à politicien?
Incident impliquant Radko Gudas: un geste qui pourrait lui coûter cher
Rattrapage
Un coup de genou à Auston Matthews
Incident impliquant Radko Gudas: un geste qui pourrait lui coûter cher