Le quart-arrière Sam Darnold a complété 25 de ses 36 passes pour des gains de 346 verges et trois passes de touché menant les Seahawks de Seattle à un gain de 31-27 face aux Rams de Los Angeles dimanche soir.
Les Seahawks affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de Drake Maye, qui ont disposé des Broncos de Denver 10-7, dans un duel défensif disputé sous la neige.
Les deux équipes croiseront le fer au Super Bowl LX qui aura lieu le 8 février au Levi's Stadium à Santa Clara en Californie.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque résumer ce qui s'est passé dans les éliminatoires de la NFL.
Autres sujets abordés
- Le geste déplacé de William Nylander fait jaser dans la LNH;
- La présence de Slafkovsky, Suzuki, Kapanen et Texier à l'émission à Tout le monde en parle a créé quelques malaises;
- Victoria Mboko a été éliminée par Aryna Sabalenka en Australie;