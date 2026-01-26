 Aller au contenu
Football
NFL

Seahawks et Patriots en route vers le Super Bowl 60

par 98.5

Lagacé le matin

le 26 janvier 2026 05:49

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le quart-arrière Sam Darnold / (AP Photo/Lindsey Wasson)

Le quart-arrière Sam Darnold a complété 25 de ses 36 passes pour des gains de 346 verges et trois passes de touché menant les Seahawks de Seattle à un gain de 31-27 face aux Rams de Los Angeles dimanche soir.

Les Seahawks affronteront les Patriots de la Nouvelle-Angleterre de Drake Maye, qui ont disposé des Broncos de Denver 10-7, dans un duel défensif disputé sous la neige.

Les deux équipes croiseront le fer au Super Bowl LX qui aura lieu le 8 février au Levi's Stadium à Santa Clara en Californie.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque résumer ce qui s'est passé dans les éliminatoires de la NFL.

Autres sujets abordés

  • Le geste déplacé de William Nylander fait jaser dans la LNH;
  • La présence de Slafkovsky, Suzuki, Kapanen et Texier à l'émission à Tout le monde en parle a créé quelques malaises;
  • Victoria Mboko a été éliminée par Aryna Sabalenka en Australie;

