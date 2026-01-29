 Aller au contenu
Politique municipale
Du travail «abrutissant»

Démonstration de «force» des cols bleus de la Ville de Montréal

par 98.5

0:00
6:31

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 janvier 2026 09:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Démonstration de «force» des cols bleus de la Ville de Montréal
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Luc Ferrandez revient sur la démonstration de «force» des cols bleus de la Ville de Montréal à l'hôtel de ville, rappelant les événements similaires de 2014 et 1993.

Selon lui, bien que leurs conditions de travail soient excellentes par rapport au secteur privé, leur véritable combat réside dans la nature même de leur travail qu'il qualifie d'«abrutissants».

Il souligne le pouvoir de négociation immense de ces employés, dont l'absence se fait sentir instantanément auprès des citoyens.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Par ailleurs, le chroniqueur réagit à l'introduction croissante de menus végétariens dans les hôpitaux et les CHSLD.

Vous aimerez aussi

«Pour moi, c'est la femme de la situation» -Ian Lafrenière
Le Québec maintenant
«Pour moi, c'est la femme de la situation» -Ian Lafrenière
0:00
6:59
Le président du syndicat assure que tout s'est fait dans «le calme et la paix»
Le Québec maintenant
Le président du syndicat assure que tout s'est fait dans «le calme et la paix»
0:00
10:38

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Michel Beaudet: l'homme derrière le mystère du succès des Têtes à claques
Rattrapage
Du «portfolio» au succès mondial
Michel Beaudet: l'homme derrière le mystère du succès des Têtes à claques
Le déclin démographique du Québec: entre stagnation économique et défis sociaux
Rattrapage
Immigration et natalité
Le déclin démographique du Québec: entre stagnation économique et défis sociaux
La «recette virale de gâteau au fromage» qui n’en est pas vraiment un...
Rattrapage
Chronique «culinaire»
La «recette virale de gâteau au fromage» qui n’en est pas vraiment un...
Ingénierie: un rapport qui dénonce le «syndrome du ruban» de nos politiciens
Rattrapage
Entretenir les infrastructures et non construire
Ingénierie: un rapport qui dénonce le «syndrome du ruban» de nos politiciens
Enquête sur l'IVAC: des prestations automatiques qui soulèvent l'indignation
Rattrapage
Un haut potentiel d'abus
Enquête sur l'IVAC: des prestations automatiques qui soulèvent l'indignation
Des liens troublants entre l'administration Trump et les séparatistes albertains
Rattrapage
Ingérence américaine
Des liens troublants entre l'administration Trump et les séparatistes albertains
Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
Rattrapage
Retour des autobus sur le pont Champlain?
Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
Dix présentatrices météo du Québec sont ciblées par un fou furieux
Rattrapage
Des lettres de menaces
Dix présentatrices météo du Québec sont ciblées par un fou furieux
Taux directeur maintenu: un répit pour l'hypothèque
Rattrapage
Une stabilité à 2,25%
Taux directeur maintenu: un répit pour l'hypothèque
Bernard Drainville persiste et signe dans l'affaire Régine Laurent
Rattrapage
Malgré le code d’éthique de Santé Québec
Bernard Drainville persiste et signe dans l'affaire Régine Laurent
Meta et médias canadiens: vers une fin possible du blocage numérique?
Rattrapage
Le retour des nouvelles sur Facebook?
Meta et médias canadiens: vers une fin possible du blocage numérique?
Spécial «du roi» | L'énigme du jeudi 29 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «du roi» | L'énigme du jeudi 29 janvier
Gourou: le nouveau film du réalisateur Yann Gozlan
Rattrapage
Un coach de vie sombre et manipulateur
Gourou: le nouveau film du réalisateur Yann Gozlan
Le REM: «Une belle patente à gosse pas fiable de la Caisse de dépôt»
Rattrapage
Encore des interruptions de service majeures
Le REM: «Une belle patente à gosse pas fiable de la Caisse de dépôt»