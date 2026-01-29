Du travail «abrutissant»

Luc Ferrandez revient sur la démonstration de «force» des cols bleus de la Ville de Montréal à l'hôtel de ville, rappelant les événements similaires de 2014 et 1993.

Selon lui, bien que leurs conditions de travail soient excellentes par rapport au secteur privé, leur véritable combat réside dans la nature même de leur travail qu'il qualifie d'«abrutissants».

Il souligne le pouvoir de négociation immense de ces employés, dont l'absence se fait sentir instantanément auprès des citoyens.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Par ailleurs, le chroniqueur réagit à l'introduction croissante de menus végétariens dans les hôpitaux et les CHSLD.