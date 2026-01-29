 Aller au contenu
Le retour des nouvelles sur Facebook?

Meta et médias canadiens: vers une fin possible du blocage numérique?

par 98.5

le 29 janvier 2026 07:04

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Pourrait-on entrevoir une possible fin au bras de fer entre Meta et le gouvernement canadien? 

Depuis 2023, le blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram a laissé le champ libre à la désinformation et aux contenus non vérifiés.

Toutefois, une ouverture aux pourparlers avec le gouvernement pourrait ramener les médias d'information sur ces plateformes.

Dans un autre ordre d'idées, la rappeuse Nicki Minaj fait jaser après avoir affiché un soutien sans faille à Donald Trump lors d'un rassemblement, un revirement politique qui semble lié à des intérêts personnels...

