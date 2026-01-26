60e grand rendez-vous du football américain

Le 8 février prochain, le Levi’s Stadium de Santa Clara sera le théâtre d'un duel historique entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Seahawks de Seattle.

Cette finale de la NFL marque la 12e participation des Patriots, qui visent une septième bague record, portés par le jeune prodige Drake Maye.

De leur côté, les Seahawks de Sam Darnold arrivent avec la défense la plus dominante du circuit, espérant décrocher un deuxième titre pour la franchise.

Seattle: une forteresse imprenable

Les Seahawks de Mike Macdonald arrivent avec l'étiquette de favoris. Leur succès repose sur la meilleure défense de la NFL, qui n'a alloué que 17,2 points par match en saison régulière et s'est montrée encore plus intraitable en éliminatoires (moins de 9 points par match).

Le receveur Jaxon Smith-Njigba, qui a dominé la ligue cette saison, sera la cible prioritaire de Sam Darnold.

Darnold doit éviter les revirements, lui qui a mené la ligue avec 20 pertes de balle cette saison, bien qu'il ait été impeccable lors de ses trois derniers départs.

Nouvelle-Angleterre: l'effet Drake Maye

Sous la houlette de Mike Vrabel, les Patriots ont réalisé un revirement spectaculaire après deux saisons médiocres.

L'équipe s'appuie sur une défense opportuniste et sur le talent brut du jeune quart-arrière Drake Maye. En plus d'une précision inouïe sur les passes à longue distance, il est capable de gagner des verges cruciales au sol, apportant une dimension imprévisible à l'attaque.

Un spectacle musical haut en couleur

L'ambiance promet d'être électrique bien avant le coup d'envoi.

Le groupe punk rock Green Day, originaire de la région, lancera les festivités avec la cérémonie d'ouverture.

L'hymne national sera interprété par Charlie Puth, avant de laisser place, à la mi-temps, à la superstar mondiale Bad Bunny.

Malgré une certaine controverse entourant ce choix, l'artiste portoricain promet de faire danser la planète au son de ses rythmes urbains.