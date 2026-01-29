Le chroniqueur politique Jonathan Trudeau revient sur la controverse entourant Régine Laurent, administratrice de Santé Québec, qui a publiquement appuyé la candidature de Bernard Drainville à la succession de François Legault.

Malgré le code d’éthique de Santé Québec imposant un devoir de réserve, le candidat Drainville continue de défendre le droit de Mme Laurent de prendre position, une posture que le chroniqueur juge risquée pour la crédibilité et la neutralité de l'institution.

Écoutez Jonathan Trudeau aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il souligne l'incohérence de cette défense: