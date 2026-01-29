Le chroniqueur politique Jonathan Trudeau revient sur la controverse entourant Régine Laurent, administratrice de Santé Québec, qui a publiquement appuyé la candidature de Bernard Drainville à la succession de François Legault.
Malgré le code d’éthique de Santé Québec imposant un devoir de réserve, le candidat Drainville continue de défendre le droit de Mme Laurent de prendre position, une posture que le chroniqueur juge risquée pour la crédibilité et la neutralité de l'institution.
Il souligne l'incohérence de cette défense:
«Le code d'éthique, il est très, très clair [...] Elle doit demeurer indépendante. Et là elle va s'afficher en point de presse [...] à côté d'un candidat qui aspire à devenir premier ministre d'ici quelques semaines. Ça faisait une belle jambe à Santé Québec.»
Autres sujets traités:
- Avortement et Constitution: Christine Fréchette émet des réserves sur l'article 29 du projet de Simon Jolin-Barrette;
- Dérapage syndical: le premier vice-président de la CSN, François Enault, a vivement insulté Simon Jolin-Barrette lors d'une manifestation;
- Course à la CAQ: le député de Lac-Saint-Jean, Eric Girard, accorde son appui officiel à Christine Fréchette;
- Fiasco du REM: les pannes répétées du réseau rappellent les erreurs commises avec le O-Train d'Ottawa.