Économie
Une stabilité à 2,25%

Taux directeur maintenu: un répit pour l'hypothèque

par 98.5

0:00
7:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 janvier 2026 07:31

Avec

La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25%, offrant une certaine stabilité aux détenteurs d'hypothèques, malgré l'instabilité économique chez nos voisins américains. 

Parallèlement, la chroniqueuse Marie-Ève Fournier analyse une poursuite sans précédent de 400 millions $ intentée par 36 entreprises contre le gouvernement fédéral pour sa gestion jugée incohérente du programme des travailleurs étrangers temporaires.

En Europe, le virage vert se confirme: en 2025, seuls 27% des véhicules neufs vendus roulent exclusivement à l'essence. 

Enfin, une stratégie marketing insolite en Chine permet à Pampers d'augmenter ses profits grâce à des couches en soie.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi, à Lagacé le matin

