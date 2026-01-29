Une stabilité à 2,25%

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25%, offrant une certaine stabilité aux détenteurs d'hypothèques, malgré l'instabilité économique chez nos voisins américains.

Parallèlement, la chroniqueuse Marie-Ève Fournier analyse une poursuite sans précédent de 400 millions $ intentée par 36 entreprises contre le gouvernement fédéral pour sa gestion jugée incohérente du programme des travailleurs étrangers temporaires.

En Europe, le virage vert se confirme: en 2025, seuls 27% des véhicules neufs vendus roulent exclusivement à l'essence.

Enfin, une stratégie marketing insolite en Chine permet à Pampers d'augmenter ses profits grâce à des couches en soie.

