 Aller au contenu
Cinéma
Un coach de vie sombre et manipulateur

Gourou: le nouveau film du réalisateur Yann Gozlan

par 98.5

0:00
5:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 janvier 2026 06:39

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Gourou: le nouveau film du réalisateur Yann Gozlan
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La chroniqueuse culturelle Catherine Brisson présente le nouveau film du réalisateur Yann Gozlan, Gourou, mettant en vedette Pierre Niney dans le rôle de Mathieu Vasseur, un coach de vie dont l'ascension fulgurante cache une facette sombre et manipulatrice.

Le long-métrage explore les dérives de l'industrie de la réussite individuelle et l'emprise psychologique que certains leaders charismatiques exercent sur leurs abonnés par le biais des réseaux sociaux.

Écoutez Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet traité:

  • Nouvelle chanson de Bruce Springsteen: Streets of Minneapolis.

Vous aimerez aussi

Éric K. Boulianne explore l'intimité et le polyamour avec son film
Le Québec maintenant
Éric K. Boulianne explore l'intimité et le polyamour avec son film
0:00
7:52
«C'était un défi de raconter cette histoire dans le monde d'aujourd'hui» -Ozon
Le Québec maintenant
«C'était un défi de raconter cette histoire dans le monde d'aujourd'hui» -Ozon
0:00
7:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
Rattrapage
Retour des autobus sur le pont Champlain?
Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
Dix présentatrices météo du Québec sont ciblées par un fou furieux
Rattrapage
Des lettres de menaces
Dix présentatrices météo du Québec sont ciblées par un fou furieux
Taux directeur maintenu: un répit pour l'hypothèque
Rattrapage
Une stabilité à 2,25%
Taux directeur maintenu: un répit pour l'hypothèque
Bernard Drainville persiste et signe dans l'affaire Régine Laurent
Rattrapage
Malgré le code d’éthique de Santé Québec
Bernard Drainville persiste et signe dans l'affaire Régine Laurent
Meta et médias canadiens: vers une fin possible du blocage numérique?
Rattrapage
Le retour des nouvelles sur Facebook?
Meta et médias canadiens: vers une fin possible du blocage numérique?
Spécial «du roi» | L'énigme du jeudi 29 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «du roi» | L'énigme du jeudi 29 janvier
Le REM: «Une belle patente à gosse pas fiable de la Caisse de dépôt»
Rattrapage
Encore des interruptions de service majeures
Le REM: «Une belle patente à gosse pas fiable de la Caisse de dépôt»
Eau bouillante sur un enfant: 27 mois de prison pour Stéphanie Borel
Rattrapage
Un message clair à la société
Eau bouillante sur un enfant: 27 mois de prison pour Stéphanie Borel
Le Tricolore face au test de l'Avalanche du Colorado
Rattrapage
Une ambiance nostalgique
Le Tricolore face au test de l'Avalanche du Colorado
Filmer l’ours polaire: les secrets et les peurs de Mario Cyr
Rattrapage
Des profondeurs de l’Arctique à la bande dessinée
Filmer l’ours polaire: les secrets et les peurs de Mario Cyr
Infrastructures: un déficit «hallucinant» qui donne le vertige
Rattrapage
Piteux état
Infrastructures: un déficit «hallucinant» qui donne le vertige
Fermeture du PEQ: des familles intégrées voient leur rêve s’effondrer
Rattrapage
Immigration au Québec
Fermeture du PEQ: des familles intégrées voient leur rêve s’effondrer
Cuba: l'humoriste Val Belzile dépeint la dure réalité humanitaire du pays
Rattrapage
Pénuries alimentaires et à l'embargo américain
Cuba: l'humoriste Val Belzile dépeint la dure réalité humanitaire du pays
Prix Junos: «Un gala déconnecté de la culture québécoise»
Rattrapage
Mince récolte pour nos artistes
Prix Junos: «Un gala déconnecté de la culture québécoise»