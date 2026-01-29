Un coach de vie sombre et manipulateur

La chroniqueuse culturelle Catherine Brisson présente le nouveau film du réalisateur Yann Gozlan, Gourou, mettant en vedette Pierre Niney dans le rôle de Mathieu Vasseur, un coach de vie dont l'ascension fulgurante cache une facette sombre et manipulatrice.

Le long-métrage explore les dérives de l'industrie de la réussite individuelle et l'emprise psychologique que certains leaders charismatiques exercent sur leurs abonnés par le biais des réseaux sociaux.

Écoutez Catherine Brisson aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

