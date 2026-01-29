 Aller au contenu
Un haut potentiel d'abus

Enquête sur l'IVAC: des prestations automatiques qui soulèvent l'indignation

par 98.5

0:00
8:03

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 janvier 2026 08:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Enquête sur l'IVAC: des prestations automatiques qui soulèvent l'indignation
La journaliste Pascale Turbide présente un reportage diffusé à 21 h sur ICI Télé, Radio-Canada, sur le programme IVAC d’indemnisation des victimes d’actes criminels, notamment l’indemnité mensuelle pour enfants nés d’agressions sexuelles. / elenavolf/ Adobe Stock

La journaliste Pasquale Turbide dévoile une enquête troublante sur une prestation de l'IVAC destinée aux enfants nés d'une agression sexuelle.

Un père témoigne avoir découvert que son ex-conjointe recevait des milliers de dollars après l'avoir faussement accusé d'agression lors de la conception, sans qu'il en soit informé.

L'enquête révèle que l'indemnité, pouvant atteindre 250 000 $ sur 25 ans, est accordée sur simple déclaration, sans obligation de plainte policière ni de preuves médicales.

En quatre ans, les fonds distribués pour ce programme ont bondi de 500 000 $ à 10 millions $ par an.

Écoutez la journaliste Pasquale Turbide expliquer le tout, jeudi, au micro de Lagacé le matin

«C'est le programme le plus facilement accessible de l'IVAC [...] ça paye à vie pendant la vie de l'enfant [...] ça veut dire potentiellement 250 000 $.»

Pasquale Turbide

