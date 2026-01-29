Un haut potentiel d'abus

La journaliste Pasquale Turbide dévoile une enquête troublante sur une prestation de l'IVAC destinée aux enfants nés d'une agression sexuelle.

Un père témoigne avoir découvert que son ex-conjointe recevait des milliers de dollars après l'avoir faussement accusé d'agression lors de la conception, sans qu'il en soit informé.

L'enquête révèle que l'indemnité, pouvant atteindre 250 000 $ sur 25 ans, est accordée sur simple déclaration, sans obligation de plainte policière ni de preuves médicales.

En quatre ans, les fonds distribués pour ce programme ont bondi de 500 000 $ à 10 millions $ par an.

Écoutez la journaliste Pasquale Turbide expliquer le tout, jeudi, au micro de Lagacé le matin.