Mouvements de personnel et finales d'association à venir. Une autre semaine chargée dans la NFL.
Écoutez l'analyste de football du Réseau des sports Bruno Heppell faire le point sur les mouvements de personnel et les matchs à venir en fin de semaine.
Les sujets discutés
- L'ex-entraîneur-chef des Dolphins, Mike McDaniel, se trouve du boulot à Los Angeles;
- Le propriétaire des Bills explique ses décisions devant les médias;
- Baker Mayfield a encore sur le coeur ses années avec les Browns;
- La confiance de Sean Peyton envers le quart substitut Jarrett Stidham chez les Broncos.