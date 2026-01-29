Entretenir les infrastructures et non construire

L’Ordre des ingénieurs du Québec publie jeudi son rapport «Agir maintenant pour éviter la fracture de demain», dans lequel on suggère d’entretenir les infrastructures plutôt que de construire.

Écoutez la présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Sophie Larivière-Mantha, aborder le tout à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle souligne ainsi le déficit de maintien d’actif de plus de 40 milliards de dollars touchant les infrastructures du Québec.

Le rapport critique le «syndrome du ruban», soit la préférence politique pour inaugurer de nouveaux projets plutôt que d’entretenir l’existant, et propose la création d’un bureau indépendant pour la performance en maintien des infrastructures, des fonds dédiés à l’entretien et une mobilisation collective.