Société
Retour des autobus sur le pont Champlain?

Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le January 29, 2026 8:11 AM

Avec

Patrick Lagacé
Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
Le REM (Réseau express métropolitain) connaît de fréquentes pannes, suscitant la frustration des usagers. / Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne

Le Réseau express métropolitain (REM) traverse une crise de fiabilité majeure, étant à l'arrêt presque un jour sur deux ces dernières semaines.

Patrick Lagacé souligne le manque de transparence de l'opérateur Pulsar, qui brille par son silence lors des pannes.

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, réclame le retour des voies réservées pour les autobus sur le pont Champlain afin d'offrir une alternative fiable aux citoyens, dénonçant l'anxiété causée par le monopole du REM.

De son côté, Philippe Jacques de Trajectoire Québec rapporte que de nombreux usagers délaissent désormais le transport en commun pour retourner à la voiture individuelle.

Écoutez Doreen Assaad, mairesse de Brossard, ainsi que Philippe Jacques, co-directeur général et porte-parole de Trajectoire Québec, donner leur avis, jeudi, à Lagacé le matin.  

