Retour des autobus sur le pont Champlain?

Le Réseau express métropolitain (REM) traverse une crise de fiabilité majeure, étant à l'arrêt presque un jour sur deux ces dernières semaines.

Patrick Lagacé souligne le manque de transparence de l'opérateur Pulsar, qui brille par son silence lors des pannes.

La mairesse de Brossard, Doreen Assaad, réclame le retour des voies réservées pour les autobus sur le pont Champlain afin d'offrir une alternative fiable aux citoyens, dénonçant l'anxiété causée par le monopole du REM.

De son côté, Philippe Jacques de Trajectoire Québec rapporte que de nombreux usagers délaissent désormais le transport en commun pour retourner à la voiture individuelle.

