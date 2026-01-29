Dimitri Soudas lève le voile jeudi matin sur des informations inquiétantes concernant l'ingérence américaine dans les affaires canadiennes.

Selon le chroniqueur, des membres de l'administration Trump auraient rencontré discrètement des représentants du mouvement séparatiste de l'Alberta à Washington.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Au cœur de ces discussions, une demande de ligne de crédit de 500 milliards de dollars de la part des séparatistes albertains en cas de référendum. Dimitri Soudas souligne également les propos d'un officiel américain suggérant qu'il serait «naturel» que l'Alberta se joigne aux États-Unis, une situation qu'il qualifie d'ingérence étrangère brute.

Autres sujets traités: