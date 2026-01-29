 Aller au contenu
Politique internationale
Ingérence américaine

Des liens troublants entre l'administration Trump et les séparatistes albertains

par 98.5

0:00
7:40

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 janvier 2026 08:17

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Des liens troublants entre l'administration Trump et les séparatistes albertains
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Dimitri Soudas lève le voile jeudi matin sur des informations inquiétantes concernant l'ingérence américaine dans les affaires canadiennes.

Selon le chroniqueur, des membres de l'administration Trump auraient rencontré discrètement des représentants du mouvement séparatiste de l'Alberta à Washington.

Écoutez le chroniqueur Dimitri Soudas aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Au cœur de ces discussions, une demande de ligne de crédit de 500 milliards de dollars de la part des séparatistes albertains en cas de référendum. Dimitri Soudas souligne également les propos d'un officiel américain suggérant qu'il serait «naturel» que l'Alberta se joigne aux États-Unis, une situation qu'il qualifie d'ingérence étrangère brute.

Autres sujets traités:

  • Le premier ministre de l'Ontario qualifie de «catastrophe» une éventuelle élection de séparatistes au Québec;
  • Les réseaux de financement russes derrière certains influenceurs d'extrême droite en Amérique du Nord;
  • Pierre Poilievre fera face à un vote de confiance des membres du Parti conservateur ce week-end à Calgary.

Vous aimerez aussi

Agents du ICE suspendus: «C'est rare, mais Trump a fait un mea culpa»
La commission
Agents du ICE suspendus: «C'est rare, mais Trump a fait un mea culpa»
0:00
8:41
Les démocrates retournent les propos de Donald Trump contre lui
Le Québec maintenant
Les démocrates retournent les propos de Donald Trump contre lui
0:00
6:59

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Michel Beaudet: l'homme derrière le mystère du succès des Têtes à claques
Rattrapage
Du «portfolio» au succès mondial
Michel Beaudet: l'homme derrière le mystère du succès des Têtes à claques
Démonstration de «force» des cols bleus de la Ville de Montréal
Rattrapage
Du travail «abrutissant»
Démonstration de «force» des cols bleus de la Ville de Montréal
Le déclin démographique du Québec: entre stagnation économique et défis sociaux
Rattrapage
Immigration et natalité
Le déclin démographique du Québec: entre stagnation économique et défis sociaux
La «recette virale de gâteau au fromage» qui n’en est pas vraiment un...
Rattrapage
Chronique «culinaire»
La «recette virale de gâteau au fromage» qui n’en est pas vraiment un...
Ingénierie: un rapport qui dénonce le «syndrome du ruban» de nos politiciens
Rattrapage
Entretenir les infrastructures et non construire
Ingénierie: un rapport qui dénonce le «syndrome du ruban» de nos politiciens
Enquête sur l'IVAC: des prestations automatiques qui soulèvent l'indignation
Rattrapage
Un haut potentiel d'abus
Enquête sur l'IVAC: des prestations automatiques qui soulèvent l'indignation
Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
Rattrapage
Retour des autobus sur le pont Champlain?
Fiasco du REM: les usagers et la mairesse de Brossard perdent patience
Dix présentatrices météo du Québec sont ciblées par un fou furieux
Rattrapage
Des lettres de menaces
Dix présentatrices météo du Québec sont ciblées par un fou furieux
Taux directeur maintenu: un répit pour l'hypothèque
Rattrapage
Une stabilité à 2,25%
Taux directeur maintenu: un répit pour l'hypothèque
Bernard Drainville persiste et signe dans l'affaire Régine Laurent
Rattrapage
Malgré le code d’éthique de Santé Québec
Bernard Drainville persiste et signe dans l'affaire Régine Laurent
Meta et médias canadiens: vers une fin possible du blocage numérique?
Rattrapage
Le retour des nouvelles sur Facebook?
Meta et médias canadiens: vers une fin possible du blocage numérique?
Spécial «du roi» | L'énigme du jeudi 29 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «du roi» | L'énigme du jeudi 29 janvier
Gourou: le nouveau film du réalisateur Yann Gozlan
Rattrapage
Un coach de vie sombre et manipulateur
Gourou: le nouveau film du réalisateur Yann Gozlan
Le REM: «Une belle patente à gosse pas fiable de la Caisse de dépôt»
Rattrapage
Encore des interruptions de service majeures
Le REM: «Une belle patente à gosse pas fiable de la Caisse de dépôt»