Société
Immigration et natalité

Le déclin démographique du Québec: entre stagnation économique et défis sociaux

le 29 janvier 2026 09:14

Patrick Lagacé
Le déclin démographique du Québec: entre stagnation économique et défis sociaux
Pour son «coup de gueule», Luc Ferrandez aborde le déclin démographique du Québec.

La stagnation de la population affaiblira l'influence politique québécoise au sein du Canada et aggravera les pénuries de main-d'œuvre critiques, notamment dans les CHSLD et la construction.

Il remet en question l'immigration comme solution miracle, soulignant que les coûts d'accueil et les besoins en infrastructures pèsent lourdement sur les finances publiques.

Devant l'inefficacité des politiques natalistes et aux pressions environnementales de la croissance, Luc Ferrandez conclut qu'une forme de décroissance organisée pourrait devenir inévitable.

«Le Japon a montré la voie [...] il n'a plus la population active qui travaille suffisamment pour donner [les services].»

Luc Ferrandez

