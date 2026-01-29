 Aller au contenu
Du «portfolio» au succès mondial

Michel Beaudet: l'homme derrière le mystère du succès des Têtes à claques

Lagacé le matin

le 29 janvier 2026 09:42

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Michel Beaudet: l'homme derrière le mystère du succès des Têtes à claques
Lagacé le matin / Cogeco Média

Vingt ans après le lancement fulgurant des Têtes à claques, son créateur Michel Beaudet revient sur ce phénomène qui a marqué la culture populaire québécoise.

Conçu initialement comme un simple portfolio pour attirer des contrats publicitaires, le site a explosé en 2006, atteignant une popularité mondiale malgré des débuts financiers précaires dus aux coûts de bande passante.

Michel Beaudet attribue ce succès à une esthétique visuelle inédite et à un humour typiquement québécois qui a su résonner dans toute la francophonie. 

Aujourd'hui, avec plus de 850 millions de vues au compteur, il envisage même la création d'un film de Noël.

Écoutez Michel Beaudet, créateur des Têtes à claques, revenir sur son succès, jeudi, au micro de Patrick Lagacé. 

«Une fois que j'ai mis le site [des Têtes à claques] en ligne, ça a explosé littéralement dans les semaines qui ont suivi.»

Michel Beaudet

