Du «portfolio» au succès mondial

Vingt ans après le lancement fulgurant des Têtes à claques, son créateur Michel Beaudet revient sur ce phénomène qui a marqué la culture populaire québécoise.

Conçu initialement comme un simple portfolio pour attirer des contrats publicitaires, le site a explosé en 2006, atteignant une popularité mondiale malgré des débuts financiers précaires dus aux coûts de bande passante.

Michel Beaudet attribue ce succès à une esthétique visuelle inédite et à un humour typiquement québécois qui a su résonner dans toute la francophonie.

Aujourd'hui, avec plus de 850 millions de vues au compteur, il envisage même la création d'un film de Noël.

Écoutez Michel Beaudet, créateur des Têtes à claques, revenir sur son succès, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.