Chronique «culinaire»

À l’occasion de sa chronique, jeudi matin, Frédéric Labelle aborde la «recette virale de gâteau au fromage» qui n’en est pas vraiment un.

Il s’agit en fait d’un mélange de biscuits Spéculoos de type Lotus incorporés dans un pot de yogourt grec qu’on laisse reposer au frigo.

Si le résultat offre une texture nuageuse et satisfaisante, le chroniqueur rappelle qu’avec six à huit biscuits par pot, l’aspect «santé» du yogourt est vite compensé par l’apport en sucre.

